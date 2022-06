Mascherine, oggi scade l'ordinanza

Oggi scade l'ordinanza del Ministero della Salute che sanciva l'obbligo della mascherina in cinema, teatri ed eventi sportivi al chiuso. Il Consiglio dei ministri sembra orientato a prorogare l'obbligo di utilizzarle per qualche mese sui mezzi di trasporto, in ospedale e nelle rsa. Mascherina solo raccomandata agli esami di terza media e di maturità: un auspicio in vista del nuovo anno scolastico. Finisce oggi anche l'obbligo vaccinale per gli over 50.