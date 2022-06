Dottor Piovani

Con una lezione sulla musica come linguaggio e sulla necessità di fare muscia per raccontare l'oggi il maestro Nicola Piovani ha ricevuto nell'aula magna dell'università di Perugia il dottorato honoris causa in Storia, arti e linguaggi nell'Europa antica e moderna.

Nella sua lezione il premio oscar - nel 1997 per le musiche de La vita è Bella di Benigni - ha posto l'accento anche sui concetti di struttura, composizione e fruizione di un'opera d'arte. La cerimonia presieduta dal rettore Maurizio Oliviero si è conclusa con l'esecuzione di un brano dalla colonna sonora del film La notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani, per riparlare dei valori della Resistenza.



di Federica Riva