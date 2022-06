Il talento di Mick

"Io ho conosciuto Ed Sheeran facendo il cameriere in un ristorante di Paciano, qui forse ero il solo che sapesse parlare bene l'inglese e serviva qualcuno per interagire con lui". La favola di Mick Dimitri, 22 anni, cantautore di origine romana, è ambientata in un borgo dell'Umbria dove i sogni si avverano. Ingaggiato nel locale del paese dove si è trasferita la sua famiglia si è ritrovato a servire il cantante inglese che a sua volta ha preso casa a Paciano. Sheeran ha rivisto in Mick qualcosa di se stesso adolescente, introverso e inadeguato, e lo ha incoraggiato a esprimersi. Lo ha invitato al concerto a Roma e poi se ne uscito a sorpresa. "Che cosa fai mercoledì?". Era un lunedì. "Vuoi aprire il mio concerto a Milano, allo stadio di San Siro?". Mick ricorda quel giorno come il più bello della sua vita, ma nel frattempo la carriera decolla fino all'uscita del nuovo singolo "Every story", realizzato con il gruppo statunitense Girl Named Tom, vincitore dell'ultima edizione di "The voice" America. Una collaborazione nata via Skype, lui costretto a Paciano per il lokdown loro nell'Ohio, quando ancora la band era sconosciuta. Il brano è scritto e arrangiato da Mick che canta in coppia con la solista del gruppo. Dietro alla timidezza si nasconde talento, forza di volontà, e una solida preparazione artistica, con tanto di diploma alla Berlkee di Boston. Alla fine, c'è da chiedersi se Mick debba tutto alle coincidenze. "No - dice lui - lo dico solo per fingermi umile".

di Andrea Rossini