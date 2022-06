Malattia di Lafora, la speranza in un farmaco sperimentato a Perugia

È partita a Perugia, in contemporanea con il Bambin Gesù di Roma, la somministrazione di un farmaco sperimentale a due pazienti umbri malati di Lafora, patologia rarissima (30 casi in Italia, 250 nel mondo) per la quale attualmente non esiste cura. Grazie alla collaborazione tra Università e ospedale e all’impegno della Regione che acquista le fiale, un ragazzo di 16 anni e un uomo di 39 hanno potuto iniziare il nuovo trattamento. Si tratta di un medicinale già in uso per un’altra malattia degenerativa, ma mai provato per chi è affetto da Lafora. L’ipotesi è che possa rallentare l’altrimenti inesorabile deterioramento neurologico. Il mondo scientifico guarda all’esperimento con interesse, reso possibile dal coraggio di Margherita Gatti, madre del paziente più giovane che, in poco tempo, ha messo in rete specialisti e istituzioni. Meno di due anni fa il primo misterioso svenimento del figlio, fino ad allora sportivo e in salute, alla vigilia degli esami di terza media. Poi tutto cambia, la vita si fa improvvisamente in salita per lui e la sua famiglia. La diagnosi nell’aprile dell’anno scorso, data di inizio di una lotta instancabile. Margherita Gatti è il motore che rimette in moto meccanismi fermi da tempo. Prima tappa è il convegno internazionale di ottobre 2021, a Perugia, con il responsabile scientifico Paolo Prontera, medico genetista. Esperti mondiali si incontrano, si scambiano informazioni e instaurano collaborazioni. Negli ultimi quattordici mesi si fanno più passi avanti che nei centodieci anni precedenti: la prima diagnosi è del 1911.Quando si arriva alla conclusione che l’unica soluzione immediata è costituita dalla sperimentazione del farmaco dal nome Myozyme, già approvato per la malattia di Pompe, sorgono ostacoli burocratici ed economici. L’azienda farmaceutica non si mette a disposizione dei ricercatori, a coprire i costi arriva però la Regione Umbria (così come la Regione Lazio). Una squadra di specialisti si assume la responsabilità medica di un’indagine pre-clinica e finalmente si può partire. Sulle cavie l’efficacia è evidente. Per vedere gli eventuali risultati sui pazienti ci vorrà ancora qualche mese, ma gli effetti del rinnovato interesse per la Lafora sono già concreti: una stagione di ricerca è ben avviata a Perugia con l’obiettivo di restituire speranza ai malati di oggi e a quelli di domani attraverso future terapie geniche, conferma la prof. Cinzia Costa, docente di Neurologia dell'Università perugina