le previsioni del tempo del week end

La nuvolosità che ci ha interessato nella giornata di ieri è riuscita a limitare la salita delle temperature massime, senza produrre precipitazioni. Oggi tornerà a prevalere il sole, seppur sempre con un cielo velato. Nei prossimi giorni la depressione sull’Atlantico settentrionale continuerà ad approfondirsi favorendo il flusso di aria calda da sud-ovest, dal deserto del Sahara, verso la nostra Penisola. Perciò, soprattutto a partire da domenica, le temperature torneranno a salire, raggiungendo valori molto elevati, con possibili punte anche prossime ai 40 gradi ad inizio della prossima settimana. Iniziamo con il tempo previsto per oggi: avremo un cielo poco nuvoloso per sottili velature, localmente anche più spesse. Le temperature saranno in aumento, sempre superiori alle medie del periodo, con venti da deboli a moderati sud-occidentali, e possibili raffiche più forti sui rilievi. Domani, addensamenti nuvolosi al mattino, con rischio, seppur basso, per qualche isolato e occasionale fenomeno, specie su zone interne e Appennino. Poi in miglioramento. Temperature quasi stazionarie e venti sud-occidentali deboli o moderati. Infine domenica, bel tempo con temperature in moderato aumento, venti meridionali deboli.