La Uil a congresso

Pensare l'Umbria del Terzo Millennio tessendo la tela dei diritti per ricucire gli strappi che la crisi economica e la pandemia hanno prodotto aumentando le disuguaglianze e accentuando le sofferenze, sopratutto dei più deboli. Riunita in congresso per la rielezione dei propri organismi statutari la Uil Umbra riparte dai diritti per ricalibrare la propria azione sindacale, con un occhio particolare ai giovani. Il bene fondante di qualsiasi progetto per il futuro. In una Regione che qualsiasi indicatore economico e sociale pone nella fascia dei quelle che maggiormente hanno pagato e stanno pagando la crisi, per programmare una ripartenza servono valorizzazione del territorio e investimenti mirati. Una strategia di lungo corso ancor più importante in tempi di piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel servizio l'intervista a Maurizio Molinari, segretario regionale della Uil e a Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil.

di Massimo Solani