Pos obbligatorio da oggi. Le contestazioni dei commercianti

Scatta da oggi in tutta Italia l'obbligo per tutti i commercianti di accettare pagamenti con moneta elettronica, con l'introduzione anche di sanzioni per quegli esercenti che non si adegueranno. Pos obbligatorio, allora, per tutti coloro che offrono prodotti e servizi al pubblico, compresi i professionisti come medici o tassisti. In caso di rifiuto alla richiesta di pagamento con strumenti elettronici scatteranno le sanzioni. Una misura che i commercianti contestano nella forma più che nella sostanza, come spiega Giorgio Mencaroni, presidente della Confcommercio umbra nel servizio di Massimo Solani