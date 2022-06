Le provocazioni artistiche di Frappi

Chissà cosa avrebbe pensato Caravaggio nel vedere la sua Giuditta squarciare con un pugnale una tela rossa, riproducendo le celebri attese di Lucio Fontana. Domanda a cui è impossibile rispondere, come quelle che sono alla base del dialogo tra i giganti del passato e i maestri dei nostri tempi. Nasce da queste contaminazioni la mostra ritratti simultanei e paesaggi di Luigi Frappi, visitabile fino al 17 luglio nelle sale del museo diocesano di Foligno. L'esposizione si articola in due sezioni. Parafrasi figurative o provocatorie allegorie che Frappi ha sempre realizzato in chiave ironica e autoironica. Mentre l'altra sezione è dedicata allo scenario naturale e ai paesaggi che hanno accompagnato tutta l'opera del pittore.

di Dario Tomassini