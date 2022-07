Grande tennis allo Junior Club Perugia

La 21enne ucraina Daria Lopetetska, una delle potenziali protagoniste del torneo internazionale che ha preso il via sui campi dello Junior Club Perugia, qualche anno fa, da giovanissima, era considerata una promessa del tennis mondiale. Poi un brutto infortunio al ginocchio, con la connazionale Svitolina, attuale n. 47 ma ex numero 7 al mondo, che si è sobbarcata i costi dell'intervento, permettendo così a Lopetetska di tornare a giocare. Parla italiano, ma anche lei ha origini ucraine, Anastasia Grymaska, la numero 21 del tabellone. Al momento d'oro del tennis umbro, si aggiunge quello di un circolo, che in attesa del grande appuntamento con la Serie A1 a squadre, è vicino ad un altro grande traguardo, la salvezza con la compagine di B1 guidata da Andrea Lepri.

Nel servizio, le interviste a Daria Lopetetska, Anastasia Grymaska, Roberto Tarpani e Thomas Gerini.