Incendi a Guardea e Montecchio

Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte per domare due incendi che hanno colpito l'orvietano, a Corbara e a Guardea. In quest'ultimo caso le fiamme, spinte dal vento, sono arrivate a minacciare il centro abitato. Impegnati, oltre al DOS, Vigili del Fuoco di Terni e Amelia; allertate squadre di Colonna Mobile di Treviso e Teramo. Un'altra squadra di Amelia è intervenuta, intorno alle 22, per un incendio a Montecchio, sempre nell'orvietano.