Incendio a Narni, in corso la bonifica

Perimetrazione dell'area di fuoco per verificare che non ci siano braci o ceppi ancora ardenti. E qualora ci fossero, si procede allo spegnimento o al taglio dei rami con la motosega. Consiste in questo l'operazione di bonifica dei vigili del fuoco - che andrà avanti per tutta la giornata - a Capitone di Narni, dove per tutta la notte sono andate avanti le operazioni di spegnimento di un vasto incendio boschivo che si era sviluppato nella tarda mattinata di ieri. Sono dovuti intervenire tre elicotteri per il lancio di acqua. In tutto 5 ettari di vegetazione e campi coltivati andati in fumo. Non distanti da quelli bruciati due settimane fa sempre a Capitone ma più a nordest. Allora furono le scintille di una mietitrebbia a far divampare il rogo, stavolta ancora non si conoscono le cause. Sicuramente un ruolo importante in questa estate di fiamme e di superlavoro per i pompieri lo stanno giocando le altissime temperature e la carenza idrica.