Johnny Depp infiamma Umbria Jazz

Pubblico in delirio, ieri sera, per la performance musicale di Johnny Depp, che si è esibito all'Arena Santa Giuliana, nel main event di questa edizione 2022, insieme alla leggenda del rock-blues Jeff Beck. Il pezzi storici del maestro della Stratocaster, accompagnato da Rhonda Smith, già bassista di Prince, Anika Nilles alla batteria e Adam Stevenson alle tastiere, hanno fatto da apripista all'esibizione di Depp, che al netto di qualche ovvio limite tecnico, è risultato credibile nel ruolo di cantante-chitarrista, eseguendo cover storiche e pezzi inediti dell'album 18. Quella del Santa Giuliana, era la prima tappa del tour, che vedrà Beck e Depp esibirsi in altre città italiane.