L'isola che c'è

Arpa lancia il tema del prossimo festival Isola Prossima 2022. Un tema attualissimo, quello della gestione idrica. La location scelta è proprio uno dei luoghi simbolo in questa stagione siccitosa, l'isola Polvese al Lago Trasimeno. E proprio qui alcuni artisti hanno creato, con materiali trovati in natura, delle opere d'arte che rimarranno fino a che non sarà proprio la natura a distruggerle. Nel servizio di Dario Tomassini le interviste al direttore di Arpa Umbria Luca Proietti e ai curatori dell'esposizione