Miglio del Passetto, vittoria umbra

E' il ternano Francesco Ercolani ad aggiudicarsi la ventottesima edizione del Miglio del Passetto, una classica anconetana del nuoto in mare. Ercolani ha percorso il quadrilatero 21 minuti e 38, piazzandosi davanti al pesarese Luca Di Iacovo. Terza, quarta e quinta posizione ad un terzetto di perugini, tutti appartenenti alla Tebris Ponte Felcino: Federico Casubaldo, Lorenzo Mencarelli ed Elettra Cerbini. Oltre 120 partecipanti da tutta italia, per una gara tornata in grande spolvero dopo lo stop causa Covid.