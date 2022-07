Occupazione ai livelli pre-Covid

Il tasso di occupazione, in Italia, torna ai livelli pre-pandemia. Sono oltre 23 milioni gli occupati, secondo l'Istat, nei primi mesi del 2022. Ma i contratti a termine sono almeno 3 milioni. Preoccupa sempre il tasso di non occupazione giovanile, che tocca il 24 per cento. Difficoltà anche nel reperire manodopera in molti settori, dal meccanico al turismo. Le regioni del centro-nord hanno un tasso di lavoro sommerso più basso rispetto alla media nazionale (10.7 per cento rispetto al 17.5).