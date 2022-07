Subito la quarta dose

Il virus da covid 19 non si ferma. La diffusione in Umbria è ancora alta per questo gli over 60, anche coloro che hanno contratto il coronavirus senza dichiararlo (da almeno 120 giorni), devono sottoporsi alla quarta dose di vaccino per evitare effetti gravi. L'appello viene dalla regione e dai sanitari. nel servizio di Elisa Marioni l'intervista alla direttrice della clinica di malattie infettive dell'ospedale di Perugia, Daniela Francisci