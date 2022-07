Tutti pazzi per Ariete

Questa sera sul palco dei giardini del Frontone sarà la volta del rapper torinese Willie Peyote, ma intanto l'apertura è già stata un evento. Tantissime persone ieri sera per l'inaugurazione del Festival "Umbria che Spacca" con il concerto della cantautrice Ariete che ha portato a Perugia i successi di "Specchio" il suo primo album, già disco d'oro. La giovanissima artista di Anzio ha mandato in delirio i tanti fan accorsi per ascoltare i suoi successi più famosi, come il brano ‘L’'ultima notte'. Melodie pop per una voce fresca e particolare che racconta sentimenti ed emozioni di una generazione alla continua ricerca di se stessa. Si prosegue fino al 3 luglio per la nona edizione di quello che è ormai uno dei festival più importanti del Centro Italia. Novità di quest'anno il "Garden Stage", con musica all'alba all'interno dell'Orto botanico medievale e del Complesso monumentale di San Pietro, e il secondo palco dell'Unipg stage.