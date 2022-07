Umbria pronta alla sfida del Pnrr

La sfida è quella della svolta verso la sostenibilità. Lo strumento è il Pnrr che in Umbria porterà una pioggia di milioni, solo 600 per le infrastrutture. Il Ministro Enrico Giovannini ha illustrato alla Sala dei Notari le opportunità che attendono anche l'Umbria in questa grande rivoluzione. Nel servizio di Riccardo Milletti le interviste al ministro, alla presidente della Regione Donatella Tesei e al sindaco di Perugia Andrea Romizi