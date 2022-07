Gli appuntamenti del weekend

Comincia oggi a Sigillo l'edizione 2022 del festival Suoni controvento. A Villa Anita, alle 21.30, ci sarà un ensemble di sassofoni a cura degli allievi del Conservatorio di Perugia.

Vanno avanti, intanto, le grandi manifestazioni estive. Tra gli eventi da segnalare a Umbria jazz, alle 17 l'esibizione al Teatro Morlacchi di Enrico Rava: Special edition.

A Spoleto, per il Festival dei Due mondi, nuova replica di Hybris. Lo spettacolo teatrale di e con Flavia Maestrella e Antonio Rezza alle 21.30 a San Simone.

Domani la rassegna spoletina chiuderà in Piazza Duomo con l'Accademia nazionale di Santa Cecilia. Direttore Antonio Pappano, soprano Barbara Hannigan. Il concerto, a partire dalle 19.30, verrà trasmesso su Rai radio tre.

Tornando nel capoluogo, per la serie Jazz goes to the museum, domani alle 15.30 presso la Galleria nazionale dell'Umbria è atteso il pianista Franco D'Andrea.

Mentre la sera alle 21 Gipsy Fiorucci farà tappa nella sua Città di Castello nell'ambito degli appuntamenti de L'estate in città. Il palco sarà allestito in piazza delle tabacchine.