Omaggio al romanticismo

Dagli albori al tramonto nostalgico: questo è Romantico Sinfonico, il progetto dedicato all'affascinante periodo che ha segnato la cultura per più di un secolo. Il ricco programma musicale è stato eseguito al Barton Park dall'Umbria Ensemble, che proprio qui ha festeggiato nel 2021 un traguardo importante. Per la sua seconda volta al parco, la formazione umbra ha voluto con sé l'orchestra sinfonica internazionale di Roma, che ha aperto il concerto con l'ouverture di Mendelssohn, nota come "Le Ebridi". Nuovo l'arrangiamento del concerto in La minore di Paganini per viola e orchestra. Un viaggio dall'alba al tramonto del Romanticismo che si chiude con il Concerto per Violoncello e Orchestra in re minore di Edouard Lalo, Composto sul finire del XIX secolo. All'esibizione ha assistito un pubblico numeroso e attento, rivolto alla cultura classica. Note che danno il via a un ricco programma estivo.

di Valentina Antonelli