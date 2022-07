Bonus psicologo, da domani le domande

Al via domani la possibilità di presentare le domande per il bonus psicologo, il contributo per psicoterapia da richiedere su un'apposita piattaforma Inps. 50 euro a seduta, fino a 600 per chi ha un Isee entro i 15mila euro, 400 per quelli nella fascia 15-30mila e 200 per chi ha un Isee compreso tra i 30 e i 50mila euro. Il cittadino riceverà un codice univoco con cui potrà presentarsi dallo specialista, uno tra gli psicoterapeuti che daranno disponibilità. Il bonus va utilizzato entro sei mesi dall'erogazione. Un primo passo per rispondere a un disagio crescente. Un cambiamento che deve passare necessariamente per il potenziamento di servizi pubblici in grado di accogliere non solo la patologia ma anche di prevenire e intercettare forme di disagio. L'Ordine degli psicologi dell'Umbria è al lavoro insieme alla Regione. Nel servizio l'intervista a Laura Berretta, consigliere segretaria Ordine Psicologi Umbria.

di Giulia Bianconi