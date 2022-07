Tanti casi ma niente allarmismo

Il dato più rilevante del bollettino sulla diffusione del covid in Umbria aggiornato al 4 luglio è l'aumento dei ricoveri: ben 14 in più nelle ultime 24 ore per un totale che arriva a 211, di cui sempre 6 in terapia intensiva. Meno significativo quello relativo alle nuove diagnosi (619), visto il ridotto numero dei tamponi effettuati nel fine settimana. Continua la tendenza all'aumento degli attualmente positivi che raggiungono i 16391 (una settimana fa erano quasi cinquemila in meno). Non si segnalano decessi. Dagli esperti ancora la raccomandazione di proteggere i fragili con vaccinazione e mascherine.