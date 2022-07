Forse le sterpaglie lungo i binari all'origine del rogo di Allerona

Potrebbe aver avuto origine dallo sferragliamento del treno e dalla combinata presenza di sterpaglia lungo i binari il vasto incendio che si è sviluppato ieri in un bosco ad Allerona Scalo e che ha paralizzato per alcune ore il traffico ferroviario. Era già successo a inizio luglio a Narni.

Sul rogo sono state effettuate le operazioni di bonifica e vanno avanti le indagini dei carabinieri forestali. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili di Orvieto e le squadre di Terni e Spoleto in supporto, mentre non è stato possibile utilizzare mezzi aerei perché erano già tutti impegnati in Toscana. Interrotto in traffico ferroviario dell'alta velocità, ritardi e cancellazioni anche per i treni regionali. Le fiamme hanno distrutto anche un gruppo di arnie che si trovavano nell'area colpita.

Sembra invece aver avuto origine da un rogo di sterpaglie andato fuori controllo in via del Guado l'incendio che ha interessato la zona Campiglione di Bastia Umbra, nel pomeriggio di martedì. Per spegnerlo sono intervenuti 11 mezzi dei vigili e un elicottero della forestale. Oltre a campi incolti e di grano ha bruciato anche una rimessa agricola e un mezzo, mentre un'abitazione della zona è stata dichiarata inagibile perché le fiamme avevano avvolto l'area circostante.

Il servizio di Giulia Bianconi.