Festa per i 90 anni del Gruppo Angelantoni

Quattrocento dipendenti e un fatturato di ottanta milioni; una presenza molto forte in settori strategici come quello del testing aerospaziale e automobilistico, eccellenza universale anche nel campo biomedicale.

Fin dalla sua nascita (nel 1932 a Milano) il fondatore Giuseppe Angelantoni ha rivoluzionato la "tecnologia del freddo".

Novanta anni di storia e di ricerche e oltre venti brevetti. Il made in Umbria esportato con successo nel mondo

Nel servizio di Antonello Brughini l'intervista al presidente del gruppo GIanluigi Angelantoni