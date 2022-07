I Rossoverdi vincono 4 a 0 col Montevarchi

4 a 0 al Montevarchi, formazione di serie C. Nella seconda gara in due giorni, in Toscana, la Ternana scalda i motori e soprattutto prova a mettere a punto i meccanismi fondamentali della manovra. Non ci sono Iannarilli, Sorensen, Di Tacchio e Celli. La squadra rossoverde - tecnicamente superiore - fa la partita, ma segna il primo gol solo 38esimo. Suggerimento di Partipilo per Donnarumma, tutto molto facile per l'attaccante di Torre Annunziata. 1 a 0, seconda rete consecutiva per Alfredo Donnarumma. Nella ripresa, il raddoppio lo firma il centrocampista Agazzi, dopo una respinta del portiere avversario. Il Montevarchi subisce costantemente l'iniziativa della Ternana. Che realizza il tris con un altro centrocampista, Palumbo. Il pallonetto è delizioso. Spinge - nonostante i tanti cambi - la squadra allenata da Lucarelli. E il poker arriva nel finale con Ferrante, di testa, dopo l'ennesimo calcio d'angolo.

di Antonello Brughini