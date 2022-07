La liberazione dei gheppi

Sono tornati in libertà ieri tre giovani gheppi salvati in precedenza nella zona dell'altopiano di Colfiorito. I piccoli rapaci erano stati trovati a terra da alcuni visitatori del parco: erano caduti dal nido e sarebbero stati spacciati, se non fossero stati provvidenzialmente raccolti e trasportati d'urgenza al centro Lipu a Castiglione del Lago.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro l'intervista ad Alfiero Pepponi - presidente Lipu Umbria.