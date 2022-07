Ciclista in codice rosso soccorso a Castelluccio

Un ciclista 59enne è stato soccorso sulla piana di Castelluccio di Norcia da Vigili del fuoco, soccorso alpino e 118. In seguito a una caduta, ha riportato diversi traumi gravi, anche alla testa, che hanno reso necessario il trasporto in elicottero in codice rosso all'ospedale di Perugia. Non è in pericolo di vita e ora è in osservazione nel reparto di chirurgia.