Giovani e anziani, iniziative per superare la pandemia

Tra i soggetti più colpiti dagli effetti della pandemia ci sono sicuramente anziani e bambini. E proprio dall'incontro tra generazioni così distanti può arrivare un sostegno concreto nelle difficoltà. E' da questa intuizione che è nato il progetto "Resilienza intergenerazionale", volto a portare aiuto alle fasce più fragili della popolazione dopo il Covid, affiancando giovani e meno giovani. Per oltre un anno le associazioni coinvolte, con Auser Umbria capofila, hanno messo in piedi attività gratuite di supporto scolastico per i più piccoli, corsi di digitalizzazione per anziani e percorsi di sostegno psicologico.Oltre 800 persone hanno usufruito dei servizi in tutta l'Umbria, tra queste anche donne e bambini provenienti dall'Ucraina. La rete tra associazioni del territorio è stata resa possibile da un finanziamento di 500mila euro deciso dalla Regione con risorse del ministero delle Politiche sociali. I partecipanti sono soddisfatti dei risultati: ora le associazioni puntano a proseguire il percorso iniziato. Nel servizio di Elisa Marioni le interviste a Silvia Alfonsi - progettista - e Manlio Mariotti, presidente Auser Umbria