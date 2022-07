Unipg, ateneo da alta classifica

Per uno scarto di soli 0,2 punti, Perugia cede il primato a Pavia nella classifica dei grandi atenei elaborata come ogni anno dal Censis. Un secondo posto che è quasi un parimerito e che è considerato dal rettore Maurizio Oliviero un buon risultato. Soprattutto perché in un trend generale di calo delle immatricolazioni, l'ateneo perugino ha visto 20mila nuovi iscritti in due anni. Tre i fattori su cui l'Università di Perugia ottiene un punteggio alto e fa meglio di Pavia: servizi, borse di studio e propensione all'internazionalizzazione. A penalizzarla, il voto assegnato alle strutture: troppo piccole rispetto al numero di studenti. Per l'occupabilità invece lo studium perugino arriva dopo una serie di università del Nord.