Entro l'anno al via i lavori per il nuovo ospedale di Cascia

A quasi sei anni dal sisma, la ricostruzione dell'ospedale di Cascia si fa più concreta. I lavori dovrebbero finalmente partire entro l'anno, dopo l'approvazione del progetto definitivo da quasi 8 milioni di euro in Conferenza dei servizi. Un sì che sblocca di fatto le procedure di appalto integrato già avviate dall'Ufficio speciale Ricostruzione. Alla chiamata avevano risposto ventuno imprese, 15 delle quali sono state ammesse alla procedura negoziata.

Il vecchio nosocomio, risalente al 1959, dal 2016 era inagibile perché gravemente danneggiato dal terremoto. Al suo posto sorgerà un prefabbricato isolato sismicamente, con un chiostro centrale su tutti i piani, interventi di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche. Nel nuovo ospedale Santa Rita saranno confermati 40 posti letto di riabilitazione. La pluralità dei servizi erogati è uno dei motivi che hanno spinto ad inserirlo come "strategico" nell'ordinanza commissariale speciale 12 del 15 luglio 2021, che semplifica le procedure. Per la presidente della Regione Donatella Tesei si tratta di "tassello importante non solo per la ricostruzione post sisma, ma anche per il sistema sanitario umbro".

di Elisa Marioni