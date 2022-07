Le previsioni per i prossimi giorni

Ci attendono ancora alcuni giorni caratterizzati dal caldo afoso, sempre a causa dell’aria convogliata sull’Italia dall’anticiclone nordafricano che per l’inizio di questa nuova settimana continuerà a stazionare sulla nostra penisola.

Per quanto riguarda l’Umbria continueremo ad avere cielo sereno per buona parte della giornata, a parte il transito di qualche isolata e innocua velatura al pomeriggio che interesserà inizialmente i settori occidentali della regione, per poi spostarsi verso la fascia appenninica, ancora senza fenomeni di rilievo associati.

Questo continuo apporto di aria calda farà aumentare ulteriormente le temperature sia minime che massime. Le prime si attesteranno diffusamente tra i 22 e i 24 gradi, mentre le altre raggiungeranno picchi di quasi 40 gradi sia nelle valli che in collina.

I venti saranno ancora da deboli a moderati e di direzione variabile.

La giornata di martedì inizierà con cielo sereno, successivamente assisteremo ad un aumento della copertura nuvolosa che potrà portare qualche pioggia pomeridiana, specie sulla fascia appenninica. Le temperature sono attese in lieve calo.