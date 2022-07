Lorenzo Castellari e Ginevra Vantaggi, 30 anni in due, sono già nell'olimpo della danza sportiva. Ai campionati italiani assoluti di Massa Carrara hanno trionfato in ben due discipline, la combinata 10 danze e la danza standard categoria 14/15 as. Un risultato che permetterà loro di rappresentare l'Italia ai mondiali in entrambe le specialità.