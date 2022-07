Trasimeno: stop agli attingimenti

L'unione dei comuni del Trasimeno ha disposto la sospensione di ogni tipo di attingimento di acqua dal lago, esclusi quelli per uso idropotabile. Il provvedimento è previsto in automatico quando il livello del lago scende di 120 centimetri sotto lo zero idrometrico ed era nell'aria da giorni. Il livello medio del lago rilevato dalla direzione ambiente della regione stamattina era pari a meno 123 centimetri, con punte fino a meno 134 centimetri rilevate all'Isola Polvese. Si corre dunque ai ripari, anche se il blocco degli attingimenti, comunque limitati, non è considerata una misura sufficiente per far fronte alla situazione critica del Trasimeno. Servirebbero, ovviamente, nuove precipitazioni e l'avvio urgente di lavori di manutenzione. Come il taglio delle alghe, che stanno proliferando e rendono ancora più evidente la carenza d'acqua. L'inizio delle operazioni, affidate dall'unione dei comuni con un bando del valore di 180mila euro, era previsto per oggi ma slitterà di circa una settimana. "Entro mercoledì prossimo - assicura il presidente dell'unione Matteo Burico, definiremo gli aspetti burocratici con la ditta che si è aggiudicata il bando e saremo pronti a partire". Sono in corso anche interlocuzioni per sbloccare i dragaggi dei fondali, non eseguiti perché manca, ad oggi, il necessario parere favorevole della soprintendenza. Sullo fondo la richiesta della regione di inserire il Trasimeno nel decreto siccità allo studio del governo che potrebbe concedere vantaggi preziosi nella lotta contro il tempo per salvare il lago dal prosciugamento.