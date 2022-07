Il blocco dei crediti d'imposta rischia di fermare la ripresa trainata dal settore costruzioni

Un ruolo importante quello delle costruzioni nella ripresa economica registrata nel 2021 fino ai primi mesi di quest'anno. Il prodotto interno lordo della regione ha fatto un balzo in avanti di oltre il 6 per cento. Innegabile il ruolo delle agevolazioni fiscali come emerge dalla ricerca dell'istituto CRESME. Il blocco dei crediti d'imposta e l'aumento dei costi delle materie prime rischiano ora di compromettere molte imprese come spiega al microfono di Giulia Monaldi il presidente del settore costruzioni Cna EMANUELE BERTINI.