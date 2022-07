Noemi inaugura il 55esimo Festival delle Nazioni

Ha aperto con il brano “Ti amo non lo so dire” proposto all'ultimo festival di Sanremo il concerto in piazza a Città di Castello. Grande evento con cui Noemi ha inaugurato il 55esimo festival delle Nazioni. Una delle artiste più apprezzate del momento, l'interprete e cantautrice romana, alle spalle diverse esperienze musicali, è diventata nota al grande pubblico dopo aver mosso i primi passi nel 2009 in un talent-

Il servizio di Giulia Monaldi