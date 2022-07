Al via l'Umbria Cinema Festival

Parte oggi Umbria Cinema Festival a Todi, otto film italiani in concorso nella tre giorni del festival diretto dal regista Paolo Genovese. Tutto pronto per la seconda edizione dell'iniziativa promossa da Umbria film commission, dalla regione e dal comune di Todi. Tanti i titoli che verranno proiettati al cinema Nido dell'Aquila. Tra questi anche il progetto di Ricky Tognazzi dedicato al padre Ugo, sabato 23 alle 18. Domenica in anteprima nazionale la presentazione del film conclusivo, "Last film Show" di Pan Nalin. Novità di quest'anno la presenza come media partner di Rai Isoradio che avrà un suo studio ospitato nella sala Vetrata dei palazzi comunali da dove Elisabetta Ferracini trasmetterà anticipazioni e interviste sulla kermesse cinematografica. Tutte le proiezioni e gli spettacoli sono gratuiti