Vince la francese Janicievic

39 anni dopo, Andrea Temesvari, ex tennista Ungherese tra le prime dieci al mondo, è tornata a Perugia, allo Junior Club, dove nel 1984 trionfò agli Internazionali d'Italia. Temesvari è stata l'ospite d'onore del torneo femminile intitolato alla memoria di Poppy Vinti, storico ideatore del circolo di via XX Settembre, tenendo alcune lezioni alle più giovani e assistendo alla finalissimia, che ha visto la francese Janicievic, testa di serie n. 3 del tabellone e numero 244 al mondo, prevalere 6-2 6-2 sull'italiana Turati. Intanto questa sera alle 21 l'ennesimo grande appuntamento di questa lunga estate tennistica in Umbria, con la finale del torneo Itf di Gubbio, finale alla quale sono approdati l'italiano Francesco Forti, n. 461 del ranking atp, che ha battuto in rimonta il francese Debrù e il marocchino Lalami Laaroussi, allenato da un volto particolarmente noto del tennis regionale, il maestro Alberto Castellani.

di Luca Pisinicca