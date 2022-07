Atleti da tutta Italia per la Martani Superbike

Percorso alla mano e condizioni meteo, con un caldo torrido perfino in altitudine, hanno reso la 14esmia edizione della Martani Superbike, valida per i tre circuiti della Jeko Umbria Maraton, Umbria-Tuscani e Rampi Tek, una vera e propria montagna da scalare per gli oltri 300 bikers provenienti da tutta Italia. Una gara durissima, contraddistinta da salite interminabili, gran premi della montagna, discese tra i boschi e scorci mozzafiato, che ha severamente impegnato i protagonisti, atleti di livello internazionale come Alessio Agostinelli, marchigiano, alfiere della Ktm Protek Elettrosisitem, uno abituato a vincere un po ovunque a livello nazionale e non solo. Agostinelli ha chiuso con il tempo di 2 ore 19 minuti e 16 secondi, battendo in volata il compagno di fuga Francesco Casagrande della Cicli Taddei, ex ciclista professionista. Per comprendere il livello tecnico dell'evento basta scorrere la classifica, con il primo umbro, Francesco Vitale del Team Gusta Trevi, che si attesta al trentesimo posto. Altrettanto ricca di contenuti tecnici la gara al femminile, ma qui l'Umbria è riuscita a lasciare il segno grazie al secondo posto della ternana, prestata al team marchigiano Cicli Cingolani, Sara Mazzorana, che ha dovuto arrendersi soltanto alla fortissima Silvia Scipioni della Cicli Taddei, che ha così bissato il recente successo alla Granfondo del Monte Cucco.

di Luca Pisinicca