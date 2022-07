Come si domano le fiamme

Ci sono voluti quattro giorni e tre notti di lavoro continuo e di battaglia col fuoco per avere la meglio dell'incendio esploso mercoledì mattina a Guardea. Un lavoro durissimo che ha impegnato decine di mezzi di vigili del fuoco arrivati anche da fuori regione e numerosi mezzi dell'agenzia forestale, a presidio e difesa di un territorio impervio di oltre cento ettari su cui elicotteri e canadair hanno riversato senza sosta milioni di litri d'acqua dal cielo, per spegnere le fiamme laddove altrimenti era impossibile arrivare. Perché la battaglia sia davvero vinta c'è' da controllare ad occhio nudo costoni e boschi, per leggere il minimo segnale di fumo che si alza dalla cenere ancora calda. Bisogna battere il terreno palmo a palmo, assicurarsi di persona che sotto ogni cumulo bruciato non si celi un nuovo rogo in grado di riaccendere l'inferno. Mercoledì, quando in paese sono state avvistate le prime fiamme, la macchina dei soccorsi è scattata immediatamente, in aiuto dei vigili del fuoco e dei mezzi che iniziavano ad operare sul terreno. Ore di paura durante le quali il fuoco, sospinto dal vento caldo, è arrivato a lambire pericolosamente le case di via della Mola, una delle frazioni del centro abitato di Guardea.

di Massimo Solani