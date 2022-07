Orte-Falconara a Giuncano, fine lavori annunciato per settembre

Era il 7 gennaio del 2021 quando fra Terni e Giuncano una frana si staccò dal costone roccioso e finì sulla linea ferroviaria causando il deragliamento di un treno regionale della linea Falconara-Orte. Il traffico ferroviario rimase sospeso per si giorni e da allora i tecnici di Rfi hanno lavorato per mettere in sicurezza i binari da altri crolli, montando 12500 metri quadrati di reti paramassi. Trenta persone, compresi specialisti rocciatori, che hanno quasi portato a termine lavori costati 8,5 milioni di euro che hanno interessato circa un chilometro e mezzo d linea e dovrebbero concludersi entro il mese di settembre.

Nel servizio di Massimo Solani le immagini dell'intervento e la voce di Efigio Murgia, direttore regionale Infrastrutture Rfi