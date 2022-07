Corsi di Krav Maga per i poliziotti

Gestione delle situazioni stressanti, capacità di valutare il pericolo e saper rispondere in modo proporzionato ed equilibrato a un aggressione. A Perugia, l'ufficio formazione del Sindacato unitario lavoratori di polizia - primo in Italia - ha organizzato un corso di aggiornamento rivolto agli agenti in forza all'ufficio volanti della Questura. Le tecniche che state osservando sono quelle del Krav Maga, una disciplina nata in Israele negli Anni Sessanta. L'organizzazione è a carico del Siulp e la direzione tecnica del corso, che si articola in un incontro al mese, è affidata ad istruttori che vantano esperienze internazionali: Angelo Biondo, Valentino Mastrini e Marco Lalli. il primo obiettivo del corso non è quello di insegnare tecniche di combattimento, ma insegnare a pensare nelle situazioni critiche.

di Dario Tomassini