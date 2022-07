Tornato in libertà, ma con restrizioni, il medico no vax folignate

Giuseppe Delicati, il medico arrestato lo scorso marzo con l'accusa di avere rilasciato certificati irregolari per l'esenzione del vaccino anti-Covid, è tornato in libertà, ma dovrà osservare il divieto di dimora e avvicinamento a Torino. Il medico, originario di Foligno, deve rispondere di falso e omicidio colposo per il decesso di un paziente non vaccinato di 70 anni. Il suo difensore - l'avvocato Gianluca Visca - spiega ai microfoni della Tgr Umbria che il caso è ancora da chiarire.

Il servizio è di Dario Tomassini