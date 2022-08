Gli umbri tornano a viaggiare

Estate. Tempo di ferie, pur tra mille difficoltà: la pandemia, l'aumento dei prezzi, gli scioperi del personale di volo. Eppure, nonostante tutto, la gente ha voglia di andare in vacanza. E anche l'attività delle agenzie di viaggio umbre, dopo due anni decisamente drammatici, è ripartita. Rispetto al passato sono praticamente spariti i gruppi. E anche il ruolo del last minute si è fortemente ridotto.Tra le mete turistiche, la maggior parte delle persone preferisce destinazioni di mare in Italia. Ma c'è anche qualcuno che tenta una sortita all'estero.

Nel servizio, l'intervista a Federico Tagliolini, Presidente di Fiavet Umbria.