Gli appuntamenti di oggi

- Alle 19.30, il parco della Cascata delle Marmore ospiterà la performance musicale Waterfall & Sounds, quarto appuntamento della rassegna Vibrazioni - Il suono dalla radice, promossa da Tetraktis Percussioni.

- Gran finale per il Gubbio Oltre Festival. A chiudere il cartellone 2022 sarà Cristina Donà, con il suo "deSidera Tour". Il concerto, in programma al Teatro Romano alle 21.15, è organizzato assieme a Moon in June.

- Si avvia verso la conclusione il XXV Festival Internazionale Giovani Concertisti di Castel Rigone. Il penultimo appuntamento, con l'organista Massimiliano Rossi, è stasera alle 21 presso il Santuario della Madonna dei Miracoli.

- E stasera c'è anche la notte bianca di Todi. Piazza del Popolo, i Giardini Oberdan, Piazza Umberto I e Piazza Bartolomeo d'Alviano ospiteranno musica live e dj set. Si parte all'ora dell'aperitivo e si va avanti a oltranza.

- Tra oggi e domani si svolge poi l'Humus Music Fest: la rassegna di musica indipendente torna dopo due anni di stop. Sulla spiaggia Albaia di Monte del Lago, a partire dal pomeriggio, si alterneranno oltre 40 artisti.

- Infine, dopo lo show degli sbandieratori, domani si concluderà il Palio dei Terzieri di Città della Pieve. Alle 17, il corteo muoverà da Piazza Plebiscito verso il Campo de li Giochi dove gli arcieri daranno vita alla storica sfida.