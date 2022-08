Gli appuntamenti del fine settimana in Umbria

Gran finale per il Cambio Festival di Assisi. Stasera, alle 21 a Rocca Sant'Angelo, ci sarà un recital per voce e fisarmonica con Chiara Pettirossi e Federico Gili. Al termine, DJ set e area ristoro.

Per il Festival Sangemini Classic, alle 21.30 in Piazza Duomo, una prima assoluta: il concerto di Sonidumbra e Musicanti del Piccolo Borgo, per un mix di sonorità umbre e del Sud Italia.

Nuove tappe per il Green Music. Alle 18.30, alla Villa dei Mosaici di Spello, il duo voce e pianoforte Margherita Rotondi-Vincenzo Cicchelli. E domani, per i più mattinieri, alle 5.45 c'è il concerto all'alba di Maurizio Mastrini alla Rocca di Passignano.

Parte anche la rassegna cinematografica in piazza Silvestri a Bevagna, inserita nell'estate bevanate. Stasera proiezione di "Va bene così" di Francesco Marioni; domani tocca al biopic "Messi - Storia di un campione". Ingresso libero.

E sempre domani, a partire dalle 19, a Gubbio torna il fascino del Torneo dei Quartieri. Si comincia alle 19 col corteo storico in partenza da via Dante.

Omaggio speciale alle figure di Federico da Montefeltro e Battista Sforza.

Infine, l'attesissimo concerto di Toquinho con Camilla Faustino per Suoni Controvento. Appuntamento domenica sera alle 21 in corso Mazzini a Costacciaro, con "50 anni di successi": un grande omaggio alla musica brasiliana.