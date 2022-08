A Corciano parte la 58esima edizione dell'Agosto Corcianese. Il programma di giornata prevede l'inaugurazione ufficiale sabato alle 18. Poi, il via alla mostra dedicata ad Artemio Giovagnoni, e ancora concerti e taverne.

Approda a Spoleto il reading musicale "E ti vengo a cercare", dedicato a Franco Battiato. Spettacolo scritto e narrato da Andrea Scanzi con interpretazioni di Gianluca Di Febo. Appuntamento sabato alle 21.15 allo Spazio Collicola.

Nell'ambito dell'Estate Nursina 2022, sabato alle 21.30 in Piazza San Benedetto ci sarà il 'Concerto da Oscar', a cura del Complesso Bandistico Città di Norcia.

Musiche di Rota, Morricone, Piovani e altri. Voce recitante: Graziano Sirci.

Sempre in Valnerina, nuove tappe del progetto "Omaggio all'Umbria". Sabato alle 21 a Cascia, nel Viale del Santuario, risuoneranno le note di Vivaldi grazie all'orchestra Novi Toni Comites, diretta dal violinista Stefano Mhanna.

Domenica, alla stessa ora, ci si sposta di qualche chilometro per "900 Swing Italiano - Una musica da raccontare". In Piazza del Mercato a Monteleone di Spoleto, antiche arie popolari con Stefano Ragni relatore.

Domenica si chiude poi il ciclo "Life in Gubbio" con "Una messa per la pace", concerto a cura della Cappella Musicale della Cantores Beati Ubaldi, in programma alle 21.15 nella Chiesa di San Domenico.

Conclusione anche per l'Umbria Danza Festival a Perugia. Domenica, alle 10.30, presso la Sala Sant'Anna, c'è H2o: una sinfonia danzata in quattro movimenti, dedicata all'elemento acqua. A seguire, un talk aperto al pubblico.