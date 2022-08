- Serata conclusiva per l'Umbria Music Festival a Todi. Alle 21.30, in Piazza del Popolo, si esibirà Il Tre. L'artista romano, che spopola nelle classifiche, fa tappa in Umbria con il suo "All Black Tour".

- Dal rap alla classica. Prosegue il Festival Federico Cesi a Trevi. All'interno del complesso museale San Francesco, sempre alle 21.30, suonerà l'Ensemble L'Araba Fenice, con musiche da Saint-Saens a Tchaikovsky.

- Un altro concerto per il Gubbio Oltre Festival. La pianista Veronica Rudian proporrà presso il Chiostro di San Pietro le sue composizioni 'ireniche ed eteree'. Appuntamento a partire dalle 21.15.

- Inizia oggi a Bevagna l'International Guitar Festival, kermesse dedicata al mondo della chitarra con anche una mostra di liuteria. Apertura con il "Maurizio di Fulvio Quartet", alle 21.15 al Chiostro di San Domenico.

- Esordio anche per il Festival di Calvi dell'Umbria. La manifestazione, articolata in più sezioni, inizia con proiezioni e incontri dedicati al cinema d'autore. Si parte, sempre alle 21.15, al Teatro dei Giardini del Monastero.