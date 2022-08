Gli appuntamenti per oggi

Castel rigone, concerto del tenore Stefano Gagliardi, ultimo allievo di Luciano Pavarotti, al piano forte Marco Ferri, alle 21 piazza sant'Agostino.

Perugia: riparte il cinema Post Modernissimo, con l'atteso film del regista David Cronenberg, Crimes of the future, in lingua originale inglese, presentato all'ultimo festival di Cannes. Alle 21 e 30.

Sangemini Classic- Piccolo festival di vera arte: nel duomo di Terni, l'ultima serata Soundscapes, un paesaggio sonoro… tra 8 venti e infiniti canti. Alle 21 e 30. Il Maestro Vincenzo De Filippo con il Marmediterra Trio.

A Montone va in scena Lettera a Pasolini, di Matteo Cerami e Davide Sacco con Francesco Montanari, voce recitante e Stefano di Battista, sassofono. Piazza San Francesco, alle 21 e 15.

Spello, per il festival dei borghi piu' belli dell'Umbria, spettacolo di Historia, tango Nuevo ai confini del jazz. Alle 21 e 30 in piazza Carlo Carretto.