In vendita oltre settecento alloggi di edilizia residenziale pubblica

La giunta regionale ha approvato la proposta dell'Agenzia per l'edilizia residenziale di mettere in vendita più di 700 alloggi in tutta l'Umbria. Un piano che dovrebbe concludersi nel 2024. Sono previste facilitazioni

Il servizio di Massimo Angeletti, con l'intervista a Cristina Piastrelli del Sindacato Unitario Inquilini e Assegnatari