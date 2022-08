Un master per il cinema nell'Umbria dei tanti set

Nasce in Umbria il master in cinema e produzioni multimediali. Frutto di un accordo di collaborazione fra l’Università per Stranieri di Perugia e Umbria Film Commission.

Nel servizio di Massimo Angeletti le interviste al regista Paolo Genovese, presidente di Umbria Film Commission e Valerio de Cesaris, rettore dell'Università per Stranieri.